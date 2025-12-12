Hombre responsable del asesinato del policía Julian Becerra es sentenciado a 132 años

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--El hombre condenado por matar a un policía de Fountain, Julian Becerra, ha sido sentenciado a 132 años tras las rejas, Devo Bobian fue declarado culpable por asesinato en segundo grado por la muerte de Becerra.

En el 2023, Bobian provoco una persecución policial. Según documentos oficiales, tras la persecución, Bobian salió de un vehículo robado hacia un puente. Mientras la policía intentaba detener a Bobian, becerra lo enfrento y perdió su equilibrio, cayo aproximadamente 40 pies del puente.

Lamentablemente falleció tres días después por sus lesiones severas. Una gran perdida para la comunidad, el mes pasado lideres de la ciudad tuvieron una ceremonia para dedicar un parque en su honor. Bobian también fue declarado culpable por otros cargos, incluyendo robo agravado, robo de vehículo, y por amenaza. Él fue sentenciado al tiempo máximo permitido 96 años por el asesinato.