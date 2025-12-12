El barco petrolero incautado por EE.UU. ya habia sido sancionado
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El barco petrolero que fue incautado por EE.UU. ya había sido sancionado por actividades ilícitas.
