Amenazas contra la comunidad LGBTQ+ en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El local 'Prism Collective', en el centro de Colorado Springs recientemente tuvo que cerrar sus puertas la mañana del jueves.Al igual que el centro sin fines de lucro 'Inside Out Youth Services' por amenazas que recibieron el miércoles en la noche.

Lideres de inside out mencionaron que ahora estan buscando con la policia al resonsable de hacer estas amenazas. Pero esperan abrir sus puertas hoy para la comunidad con el énfasis de tener seguridad todo el tiempo en el centro.

Sin embargo, Prism permanece cerrado ya que nada de esto lo toman de una forma ligera tras el masacre que ocurrió contra la comunidad LGBTQ en Club Q en Colorado Springs.