Hombre de 72 años roba dos bancos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un hombre de 72 años ahora enfrenta 4 cargos en su contra y será sentenciado a 210 meses. Por un robo de banco y otros cargos relacionados. Flozell Beasley robo dos bancos dos de Credit Union y un restaurante de tacos en el 2023 en Denver, de mayo a julio. Él estaba vestido como un empleado de construcción cada vez y amenazo a los empleados antes de huir con una cantidad de dinero.

Beasley eventualmente fue capturado en julio gracias a un sistema de navegación que iba dentro de un paquete de dinero que se robo del banco. Si es liberado despues de su sentencia de 17 años y medio el será supervisado por 3 años.