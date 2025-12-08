Skip to Content
Remodelación de vía de tren: Auto impactado por tren en Colorado Springs

today at 3:32 PM
Published 2:58 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Sorprendentemente no hubo heridos durante el impacto del tren que choco contra un auto durante el domingo en la noche. Ocurrió cerca de los ferros carriles en  las animas al sur del centro de Colorado Springs. La policía de Colorado Springs dice que el tren vio el vehículo antes de que lo impactara pero no pudo parrar a tiempo.El choque causo un cierre por varias horas mientras el equipo BNSF analizo la escena. El conductor del auto recibió una multa y pudo irse. 

Sin embargo, varios vehículos han sido víctimas de esto por varios años. Incluyendo un incidente que dejo a una persona en agosto estancada en las vías de tren cerca de la calle Cimarron. La ciudad ahora esta comenzando un proyecto para reconstruir las vías ya que es un problema de seguridad. Asegurándose que los autos no se queden atrapados cuando este viajando sobre las vías. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

