Panama se une a la cancelación de vuelos hacia y de Venezuela

NATIONAL, (KTLO)--La aerolínea panameña copa airlines, la estatal colombiana satena y la estatal boliviana de aviación anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia venezuela, luego de que otras líneas aéreas internacioanales decidieran dejar de volar hacia el país sudamericano en la última semana, tras la advertencia del presidente de estados unidos, donald trump, de que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse “cerrado en su totalidad”.