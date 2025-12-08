Skip to Content
Crispin

Panama se une a la cancelación de vuelos hacia y de Venezuela

<i>Anna Moneymaker/Getty Images</i><br/>1
Getty Images
<i>Anna Moneymaker/Getty Images</i><br/>1
By
Published 2:12 PM

NATIONAL, (KTLO)--La aerolínea panameña copa airlines, la estatal colombiana satena y la estatal boliviana de aviación anunciaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia venezuela, luego de que otras líneas aéreas internacioanales decidieran dejar de volar hacia el país sudamericano en la última semana, tras la advertencia del presidente de estados unidos, donald trump, de que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

Article Topic Follows: Crispin

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.