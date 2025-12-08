Buscan a los sospechosos de un tiroteo en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--En Colorado Springs la policía mencionan que la persona quien fue baleada en ambos brazos durante un tiroteo sigue recuperadores y se espera que vivan. Los uniformados recibieron una llamada justo después de las 3:30 de la mañana. Al sur de la calle Chelton. Cuando los policías llegaron encontraron a la víctima pero no a los dos sospechosos. De ahí ellos aprendieron que dos personas le dispararon a una camioneta minivan.

Los policías hablaron con los vecinos y ellos les comentaron a las autoridades que lamentablemente. Situaciones como estas pasan demasiado frecuente al momento no hay arresto ni personas de interés. Pero sí usted tiene detalles sobre este caso favor de contactar al departamento de policía inmediatamente.