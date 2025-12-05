Nuevas cámaras de seguridad incrementaran las multas en la ciudad de Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Comenzando la próxima semana personas podrán ver mas multas llegar a su residencia tenga cuidado por que las cámaras de seguridad en las carreteras ahora estarán determinando la velocidad de los conductores. Comenzando el lunes el departamento de policía de Colorado Springs estarán utilizando las cámaras para multar aquellos que estén manejando de una forma ilegal.

Algunos les llamas "cámaras de seguridad" otros Cámaras 'Avis', pero esencialmente son cámaras de velocidad que toman la foto del vehículo y las placas para poder mandarle su multa por el correo. Estas estarán activas en zonas escolares, en los parque comunitarios, vecindarios y zonas de construcción mejorando la seguridad con un énfasis para la protección de los niños.