Residente del condado Pueblo en custodia por homicidio en primer grado
PUEBLO, Colo. (KTLO)--Diputados mencionan que un hombre ahora esta en custodia por un homicidio que ocurrió al principio del mes. Shawn Thomas Brotherton de 38 anos ahora enfrenta cargos de homicidio primer grado por apuñalar a Scott Valencia de 46 años.
Los testigos mencionan que vieron un altercado ocurrir entre dos hombres lo cual finalizo con el apuñalamiento de Valencia. Él murió en un hospital después por sus lesiones. Brotherto fue arrestado por 3 otras ordenes de aresto que tenia y esta detenido dentro de la cárcel del Condado Pueblo. Brotherton tiene una fianza de un millon de dolares en efectivo.