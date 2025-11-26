Skip to Content
Residente del condado Pueblo en custodia por homicidio en primer grado

today at 12:23 PM
Published 11:44 AM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Diputados mencionan que un hombre ahora esta en custodia por un homicidio que ocurrió al principio del mes. Shawn Thomas Brotherton de 38 anos ahora enfrenta cargos de homicidio primer grado por apuñalar a Scott Valencia de 46 años. 

Los testigos mencionan que vieron un altercado ocurrir entre dos hombres lo cual finalizo con el apuñalamiento de Valencia. Él murió en un hospital después por sus lesiones. Brotherto fue arrestado por 3 otras ordenes de aresto que tenia y esta detenido dentro de la cárcel del Condado Pueblo. Brotherton tiene una fianza de un millon de dolares en efectivo.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

