Soldado de Fort Carson bajo investigación: Explotación sexual de un menor de edad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un soldado de Fort Carson esta bajo investigación por explotación sexual de un menor de edad. Según datos oficiales que obtuvimos, él fue arrestado tras encontrar más de 7 mil imágenes y videos con material de abuso sexual De menores de edad.

Nadie abrió la puerta cuando fueron a la dirección del Sargento Marquez Parker pero los detectives mencionan que ellos consiguieron una pista en el 2024. Lo cual permitió que ellos consiguieran una orden de registro. Los investigadores mencionan que encontraron varios electrónicos con material de abuso sexual con menores de edad.

Los records de arresto enseñan que el sargento parker esta siendo investigado por explotación sexual de un menor, distribución y posesión de material sexual con un menor de edad. La division criminal de Fort Carson confirma el arresto del hombre y se sabe que él fue arrestado por la policía de Colorado Springs pero pago su fianza el viernes.