Asesinato en Pueblo deja al departamento de policía con muchas preguntas

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Nuevos detalles sobre un asesinato en Pueblo, Santana Lucero de 31 años fue encontrado en 9 de noviembre muerto por un disparo de un arma de fuego. Esto cerca del lago Minnequa en el vecindario Bessemer. Esta semana hablamos con la familia de Lucero quien nos comenta que fue extremadamente difícil encontrar a su ser querido así ya que él fue tirado dentro de un carrito de compras cerca de un arbusto al lado del lago.

La policía aun no ha confirmado esos detalles pero la familia de lucero sí menciona que ella tenia problemas en el pasado. La familia menciona que él lidiaba con adiciones pero no merecía algo así. Recuerde que si usted tiene información sobre el crimen favor de contactar al departamento de policía de Pueblo.