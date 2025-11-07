Skip to Content
Crispin

Siniestro en Fort Carson: Entrenamiento de soldados deja a residentes preocupados

By
Published 1:15 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Lo que comenzó con un incendio de mil a dos mil acres en Fort Carson el miércoles ahora ha incrementado de 5 a 7 mil acres según oficiales de Fort Carson.

Al momento ahora los residentes pueden ver el humo desde la interestatal 25. El incendio comenzó por un entrenamiento en el que los soldados estaban participando. 

Los bomberos de Fort Carson dicen que ellos están trabajando para contener el incendio. Al momento no hay heridos y daños reportados. Telemundo sur colorado seguirá monitorizando la historia.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.