Siniestro en Fort Carson: Entrenamiento de soldados deja a residentes preocupados

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Lo que comenzó con un incendio de mil a dos mil acres en Fort Carson el miércoles ahora ha incrementado de 5 a 7 mil acres según oficiales de Fort Carson.

Al momento ahora los residentes pueden ver el humo desde la interestatal 25. El incendio comenzó por un entrenamiento en el que los soldados estaban participando.

Los bomberos de Fort Carson dicen que ellos están trabajando para contener el incendio. Al momento no hay heridos y daños reportados. Telemundo sur colorado seguirá monitorizando la historia.