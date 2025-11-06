Skip to Content
Crispin

Care and Share ayuda a la comunidad al Sur de Colorado

KRDO
By
Published 11:30 AM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El jueves, fue el día de recaudaciones para los alimentos al sur de Colorado. Personas de todo colorado asistieron al local de American Furniture Warehouse en Colorado Springs para ayudar a donar alimentos para todos aquellos en necesidad.

Care and Share es el organizador de este evento anual y cada año gracias a las recolecciones de alimentos familias a través del sur de colorado tiene comida antes del día de acción de gracias para celebrar con su familia. 

Si usted no pudo asistir hoy aun puede ir al local de care and share y donar. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.