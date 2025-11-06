Care and Share ayuda a la comunidad al Sur de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El jueves, fue el día de recaudaciones para los alimentos al sur de Colorado. Personas de todo colorado asistieron al local de American Furniture Warehouse en Colorado Springs para ayudar a donar alimentos para todos aquellos en necesidad.

Care and Share es el organizador de este evento anual y cada año gracias a las recolecciones de alimentos familias a través del sur de colorado tiene comida antes del día de acción de gracias para celebrar con su familia.

Si usted no pudo asistir hoy aun puede ir al local de care and share y donar.