Los pensamientos de los votantes en Nueva York durante las elecciones del 2025

NATIONAL, (KTLO)--Más de un millón de neoyorquinos habían emitido su voto hasta el mediodía de este martes, según la junta electoral de la ciudad de Nueva York. La cifra incluye más de 735.000 registros de votantes durante el periodo de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad.

Entre las 6:00 a.m. hora del este, cuando abrieron las urnas, y el mediodía, casi 460.000 personas emitieron su voto, de acuerdo con la junta. Las elecciones municipales, que se celebran en años sin comicios presidenciales, suelen registrar una menor participación.

Las cifras de las elecciones de 2025 para la alcaldía ya superaron las de 2021, cuando participaron alrededor de 1,15 millones de votantes. Algunos de los mayores niveles de participación se registran en Brooklyn el distrito más poblado de la ciudad donde más de 395.000 personas han votado.

Zohran Mamdani, al momento tiene 50.4 por ciento de los votes, mientras que Cuomo tiene 41.6 por ciento de los votos de los residentes.

