Legisladores exigen una disculpa de la representante Lauren Boebert por su disfraz

DENVER, Colo. (KTLO) - Empezaron a circular fotos de la representante Lauren Boebert sobre su disfraz junto con el de su novio, Kyle Pearcy, que provocó titulares, según ABC News.

En las fotos, la congresista Lauren Boebert, quien representa el cuarto distrito congresional de Colorado, está disfrazada como, según los titulares, una mujer mexicana, vestida con un vestido tradicional mexicano y un sombrero y su novio como un agente de ICE.

En un comunicacion departe del Caucus Democrata Latino de Colorado y legisladores Democratas de las Asamblea General estan exigiendo una disculpa de la Representante Lauren Boeber.

En la publicación dicen que la congresista Boeber se disfrazó de una manera que normaliza el racismo y es un desprecio total por el bienestar de sus electores. La publicacion continua mencionano que fue un acto de cureldad y falta de respeto especialmente durante este tiempo que la comunidad esta sufriendo y viviendo en temor.

Noticias Telemundo Sur Colorado se comunicó con la Representante Boeber y nos dice "Solo era un disfraz de Halloween. Ahora que tengo su atención, dígale a los senadores que voten para aprobar la resolución de reabrir el gobierno. Ellos están eligiendo el sufrimiento de millones de estadounidenses."