Las propuestas LL y MM pasen para los alimentos de los alumnos en las escuelas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Los resultados de las elecciones ya son oficiales al momento parece que los residentes de colorado votaron por dos propuestas que ayuden con la fundación de alimentos para los alumnos. La propuesta "LL" le pedia a los votantes permiso para poder utilizar los fondos que no utilizaron en el 2022. Ayudando a alimentar aquellos menores que son parte del programa de alimentos a precio reducido o gratis.

Al momento los residentes votaron que "sí" dejando que los lideres utilicen esos fondos para ayudar a alimentar a los menores. Este paso 64 a favor y 36 en contra. Mientras que la propuesta "MM" le pedia el permiso a los votantes para agregar otro impuesto adicional ayudando a aumentar el dinero que hay de alrededor de 95 millón de dólares.

Esta propuesta también ha pasada actuando a que los menores de edad tengan acceso a alimentos en las escuelas sin importar si son parte del programa de alimentos reducidos, o gratis. Lo que significa que personas que hagan más de 300 mil al año, entonces verán este impuesto en su programa.

Este paso 58 a favor y 42 en contra.