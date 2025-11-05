Skip to Content
Incremento de impuestos en Manitou Springs no son aprobados por los votantes

today at 4:12 PM
Published 3:44 PM

MANITOU SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los residentes de Manitou Springs votaron "No" para el nuevo incremento de impuesto para la ciudad. Al momento parece que los votantes decidieron tomar el lado de los negocios.

Recordemos que las atracciones como "The COG railway", "Adventures Out West" y el museo, "The Cliff Dwellings Museum" fueran parte de las atracciones que vieran ese incremento de impuesto. Lo que significa que la decision de incrementar los impuestos tras ser afectados por la situación económica de las ventas de marihuana no sera implementadas.

Sin embargo, esto pudiera cambiar, ya que los votos oficiales serán anunciados en las próximas semanas.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

