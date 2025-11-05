Frustraciones en aeropuertos sobre retrasos y cancelaciones debido al cierre del gobierno

DENVER, Colo. (KTLO) - Cada día menos controladores de tráfico aéreo llegan a trabajar, siguen trabajando sin pago.

Según líderes de la Administración Federal de la Aviación (FAA) dicen que no había suficiente personal en la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de Denver este martes. Estan adviritendole a los pasajeros que esperen retrasos y cancelaciones en sus vuelos.

Aunque la situacion es frustrante para muchos es más importante que tengan vuelos que son seguros con los pocos empleados que llegan a trabajar.

El Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dice que el FAA estará reduciendo el tráfico aéreo 10% en aeropuertos grandes a lo largo del país, comenzando este viernes si continúa el cierre del gobierno federal.