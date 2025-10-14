Skip to Content
Colorado Springs y Denver se unen a la lista de aeropuertos que no compartirán el video de DHS

Published 3:57 PM

NATIONAL, (KTLO)--El aeropuerto de Colorado Springs y Denver están uniéndose a la larga lista de aeropuertos que no van a compartir el video que fue creado por el departamento de seguridad nacional. El video muestra a la secretaria de seguridad nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quién esta culpando a los Demócratas por el actual cierre de gobierno. 

El video menciona como los demócratas no quieren fundar el gobierno federal y que por esto las operación han sido impactadas incluyendo a los trabajadores de seguridad de TSA. Lideres del aeropuerto de Colorado Springs mencionan que ellos no estarán publicando el video en su aeropuerto ya que viola la póliza con mensajes partidistas lo cual no es parte del acto "Hatch".

Como un operador público ellos prohiben materiales politicos y partidistas y ellos no están solos. El aeropuerto de Denver, Colorado DIA también menciono que ellos no estarán participando en la publicación del video al igual que Portland, Las Vegas y Seattle entre otros. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

