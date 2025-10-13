Inundaciones continuan para los condados al oeste de Colorado

COLORADO SPRINGS, Colo. .(KTLO)--Mientras las condiciones del tiempo parecen estar bien en Colorado Springs, al oeste del estado las condiciones se ven completamente diferentes. Los equipos de emergencia ya se están preparando para la lluvia el lunes, 13 de octubre. Con inundaciones devastadoras varias personas han sido evacuadas. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que los primeros auxilios en el Condado Plata sí están celebrando que no tuvieron que reportar ninguna muerte tras las inundaciones. Casi 400 casas fueron evacuadas este fin de semana. De estas 100 reportaron daño por las inundaciones y dos fueron reportadas una perdida. 11 personas fueron rescatadas del agua la comunidad espera más lluvia hoy y mañana el gobernador Jared Polis a declarado un desastre y esta pidiendo la ayuda de otros y más recursos para la region.