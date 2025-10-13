Skip to Content
Crispin

Inundaciones continuan para los condados al oeste de Colorado

By
today at 4:02 PM
Published 3:48 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. .(KTLO)--Mientras las condiciones del tiempo parecen estar bien en Colorado Springs, al oeste del estado las condiciones se ven completamente diferentes. Los equipos de emergencia ya se están preparando para la lluvia el lunes, 13 de octubre. Con inundaciones devastadoras varias personas han sido evacuadas. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que los primeros auxilios en el Condado Plata sí están celebrando que no tuvieron que reportar ninguna muerte tras las inundaciones. Casi 400 casas fueron evacuadas este fin de semana. De estas 100 reportaron daño por las inundaciones y dos fueron reportadas una perdida. 11 personas fueron rescatadas del agua la comunidad espera más lluvia hoy y mañana el gobernador Jared Polis a declarado un desastre y esta pidiendo la ayuda de otros y más recursos para la region. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.