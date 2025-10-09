“Personas incompetentes necesitan consecuencias”: Residentes de Colorado piden un cambio en la ley de competencia

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Llega nueva información sobre la ley conocida como la ley de competencia esta semana personas están buscando cambios en esa ley.

Actualmente en el estado de Colorado los acusado tiene la oportunidad de caminar libre si es que son considerado incompetente algo que las víctimas quieren cambiar en las cortes. Las víctimas se quieren asegurar que los criminales no regresen a la comunidad y los legisladores están escuchando.

Por ejemplo, el caso de Kristy Kerst quien fue atropellada por un hombre en el estacionamiento de McDonalds en monument y murió. El criminal se entrego a los policías e incluso admitió a todo lo que hizo pero en agosto de este año. Él pudo regresar a la sociedad sin ningún tipo de cargo en su contra todo porque fue declarado incompetente para un juicio.

En los últimos años Telemundo Sur Colorado también ha seguido otros casos similares, donde los agresores no tienen consecuencias todo por su estado mental. Pero un Senador del Estado de Colorado, Judy Amabile menciona que dandole el derecho a un juez a tomar esta decision les da la oportunidad a los criminales a que participen en los mismos actos una vez más.

"No tenemos ninguna forma para decir 'oyes, alguien quien tiene una discapacidad mental o es violento , esta dentro de nuestro sistema criminal, no tenemos que crear un paso mas rápido para ellos solo por sus discapacidades ya que no tenemos un centro donde ubicarlos", dijo Amabile.

La Senadora Amabile menciona que ella pide que los jueces tengan la oportunidad de tomar esas decisiones, pero que haya más fondos para incrementar el número de camas, para que esos criminales no vuelvan a salir a la comunidad sin tener una consecuencia.

Hasta el momento la hija de Kristy Kerst sigue peleando por justicia por su madre quien fue atropellada y asesinada y su asesino sigue en las calles, sin cargos, en la comunidad. La petition actual ha recibido más de 6,000 firmas para aprender más sobre la petición.