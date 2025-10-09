Jóvenes que escaparon centro de detención en Colorado Springs arrestados en Pueblo
PUEBLO, Colo. (KTLO) - Los dos jóvenes que escaparon de un centro de detención en Colorado Springs el 22 de septiembre fueron arrestados en Pueblo.
Según diputados del condado Pueblo, dicen que recibieron una pista anónima de un complejo de apartamentos ubicadas al lado oeste de la calle 13. Ahí diputados encontraron a ambos, Dameron Carbajal y Cristian Jaramillo de 17 años.
Diputados mencionan que otras personas estaban dentro el apartamento e intentaron de huir por la ventana cuando llegaron.
Durante un registro del apartamento, detectives dicen que encontraron varias armas de fuego, algunas semiautomáticas, drogas y grandes cantidades en efectivo.
Los uniformados reportan que Dylan Vanluven, 22 años, fue arrestado en la escena por una orden de arrestado del condado El Paso, junto con Guadalupe Valdez, 38 años, por cargo de posesión de drogas.
Carbajal estaba condenado a 5 años en el centro de detención por intento de asesinato cuando se escapó de la instalación y Jaramillo estaba condenado a cuatro años por secuestro, según los uniformados.