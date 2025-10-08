Diputado detenido por manejar entonado y provocar choque automovilístico

TELLER, Colo. (KTLO)--Un diputado con la oficina del aguacil del condado teller enfrenta cargos criminales. Chase Mikesell Ha sido acusado de provocar un choque vehicular se entiende que sus niveles de alcohol estaban al doble del limite legal. El diputado no ha sido puesto en ninguna libertad condicional ahora la pregunta es ¿Por qué?

Por lo tanto, Telelmundo Sur Colorado contacto al departamento del alguacil del condado teller y ellos nos mencionan que han sido informados sobre los cargos, pero que esto ocurrió cuando él no estaba trabajando. Por lo tanto mencionan que ellos continuaran tratando a Mikesell como cualquier otro diputado. Hasta que finalize su investigación agregando que si es encontrado culpable. Entonces tomaran la decision y habrá consecuencias.

Se espera que el diputado Mikesell presente una declaracion en la corte la proxima semana.