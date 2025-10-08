Skip to Content
Crispin

Diputado detenido por manejar entonado y provocar choque automovilístico

By
today at 3:34 PM
Published 3:17 PM

TELLER, Colo. (KTLO)--Un diputado con la oficina del aguacil del condado teller enfrenta cargos criminales. Chase Mikesell Ha sido acusado de provocar un choque vehicular se entiende que sus niveles de alcohol estaban al doble del limite legal. El diputado no ha sido puesto en ninguna libertad condicional ahora la pregunta es ¿Por qué? 

Por lo tanto, Telelmundo Sur Colorado contacto al departamento del alguacil del condado teller y ellos nos mencionan que han sido informados sobre los cargos, pero que esto ocurrió cuando él no estaba trabajando. Por lo tanto mencionan que ellos continuaran tratando a Mikesell como cualquier otro diputado. Hasta que finalize su investigación agregando que si es encontrado culpable. Entonces tomaran la decision y habrá consecuencias. 

Se espera que el diputado Mikesell presente una declaracion en la corte la proxima semana. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.