Amenazas a la preparatoria Evergreen son falsas según el departamento del alguacil del condado Jefferson

JEFFERSON, Colo. (KTLO)-- Hemos recibido nueva información sobre la preparatoria Evergreen ya que según el departamento del alguacil del condado Jefferson la escuela ha recibido dos amenazas. Desde el caso del tiroteo que ocurrió hace menos de un mes donde el responsable se quito su propia vida tras el crimen.

Hasta el momento, ahora tenemos entendido que las amenazas solo fueron rumores y que en realidad nunca hubo una amenaza alarmante a la escuela o a sus estudiantes. Los diputaron aseguran que si una amenaza sí llega a ocurrir que ellos directamente llegaran a la escuela y estaban en contacto con los administradores del centro educativo.