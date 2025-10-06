Protestas en el distrito escolar 11 en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Continuamos cubriendo la protesta que esta ocurriendo en el distrito 11. Se espera que el miércoles varios maestros participen en una protesta. Ellos mencionan que esto es un resultado de la decision de finalizar un acuerdo que tiene de 56 años con la asociación de educación en Colorado Springs.

Los maestros acusan al distrito ya que ellos están negando sus derecho y según ellos callando sus voces. Sin embargo, miembros del consejo mencionan que ellos han utilizado mucho del dinero del presupuesto para poder pagarle a los miembros de la asociación de educación. Sin embargo, maestros con el distrito 11 dicen que no les importa el tema del dinero, pero que no les quiten el derecho a un apoyo. Varios maestros esperan que esta protesta ayuda a crear una solución a largo termino.

Lideres del distrito 11 mencionan que ellos tendrán a substitutos en las aulas cubriendo la falta de los educadores que serán parte de la protesta.