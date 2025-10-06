Los bancos de alimentos ven un incremento de personas en sus locales

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los centros del alimentos de comida esperan ver un incremento en las personas que llegan a su local ya que el cierre de gobierno continua .

En Washington donde muchos de los empleados federales trabajan ellos mencionan que esperan que 75,000 trabajadores federales están viviendo muy humildemente.

Lideres con los bancos de alimentos han visto a más personas dentro de sus centros. En Colorado los beneficios como SNAP y otras programas pudieran ser afectados si el cierre continua hasta el proximo mes.