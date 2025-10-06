Skip to Content
Crispin

Los bancos de alimentos ven un incremento de personas en sus locales

By
Published 4:11 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los centros del alimentos de comida esperan ver un incremento en las personas que llegan a su local ya que el cierre de gobierno continua .

En Washington donde muchos de los empleados federales trabajan ellos mencionan que esperan que 75,000 trabajadores federales están viviendo muy humildemente. 

Lideres con los bancos de alimentos  han visto a más personas dentro de sus centros. En Colorado los beneficios como SNAP y otras programas pudieran ser afectados si el cierre continua hasta el proximo mes. 

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.