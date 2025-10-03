Skip to Content
Padres y alumnos son alarmados por falsa información de un tiroteo en una escuela en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Oficiales del distrito escolar 60 de Pueblo, afirman que por precaución tuvieron un cierre de emergencia en la secundaria central.

Según el departamento de policía de Pueblo, recibió un reporte de un hombre con una arma de fuego estaba cerca de la escuela, el incidente rápidamente se descontrolo en las redes sociales, ya que algunos padres estaban publicando información sobre un tiroteo activo. 

Uniformados tuvieron que aclarar la situación en las redes sociales mencionando que esa era información falsa. Según el portavoz del distrito 60, mandaron un comunicado a las familias sobre el cierre de emergencia durante la hora del almuerzo. Los unifomrados aun siguen buscando al hombre quien fue reportado. 

