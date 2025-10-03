Skip to Content
Crispin

FAA realiza la causa del choque aéreo en la calle Powers

By
Published 4:03 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La administración federal de aviación acaba de realizar nuevos detalles sobre el choque que ocurrió con una avioneta en la carretera de Powers. 

Ahora tenemos entendido que esto ocurrió por un fallo de motor por lo tanto cuando el piloto llego a una cierta altura el avión comenzó a tener complicaciones. Lo cual provoco que el piloto aterrizar de una forma inmediata. 

Lo bueno de todo esto es que nadie resulto herido y el avión fue eliminado de la zona el día del accidente alrededor de las 4 de la tarde.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.