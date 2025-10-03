FAA realiza la causa del choque aéreo en la calle Powers

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La administración federal de aviación acaba de realizar nuevos detalles sobre el choque que ocurrió con una avioneta en la carretera de Powers.

Ahora tenemos entendido que esto ocurrió por un fallo de motor por lo tanto cuando el piloto llego a una cierta altura el avión comenzó a tener complicaciones. Lo cual provoco que el piloto aterrizar de una forma inmediata.

Lo bueno de todo esto es que nadie resulto herido y el avión fue eliminado de la zona el día del accidente alrededor de las 4 de la tarde.