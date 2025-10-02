Antiguo maestro tras las rejas por mantener una relación sexual con una estudiante de 14 años

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Un exmaestro de la escuela secundaria cheyenne mountain pasará al menos 20 años tras las rejas por agreder sexualmente a una menor.

La policía dice que los cargos tienen que ver con una relación inapropiada con una exalumna, la cual comenzó cuando ella tenía solo 14 años y duró casi 12 años. Marco Lara fue arrestado en diciembre del 2023 después de que la policía de colorado springs investigara una denuncia de abuso. En ese momento, era profesor de matemáticas en el distrito 12. Aunque los registros judiciales indican que el abuso comenzó años antes, cuando la víctima tenía solo 14 años.

La víctima pudo proporcionar evidencias a los policías varias fotos y videos. Que demuestran que ambos tuvieron una relación sexual desde su adolescencia hasta los veinte años. En julio, Marco Lara fue declarado culpable de varios delitos graves, incluyendo agresión sexual a un menor y abuso por parte de una persona de confianza. Ahora ha sido condenado a 20 años y cadena perpetua.