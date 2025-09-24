Hombre de Pueblo sentenciado a 20 años tras las rejas por cargos de drogas y arma de fuego

PUEBLO, Colo. (KTLO) - La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado (USACO) ha sentenciado a un hombre de 33 años de Pueblo a 20 años de prisión tras declararse culpable por ser un delincuente y en posesión de armas de fuego y drogas.

USACO menciona que Joshua Pacheco es un delincuente en posesión de una arma de fuego, una ametralladora, metanfetamina y fentanilo con intento de distribuir, e intento de crímenes narcotraficantes.

Según el acuerdo de culpabilidad del 20 de octubre de 2023, Pacheco estaba bajo supervisión federal tras ser liberado por una condena previa por posesión de una arma de fuego como delincuente.

Oficiales dicen que Pacheco fue enfrentado por uniformados cuando regresó a su vivienda. Uniformados registraron su vehículo y ahí es cuando encontraron varias armas de fuego, incluyendo ametralladoras y grandes cantidades de drogas, incluyendo aproximadamente 351 gramos de píldoras de fentanilo y 621 gramos de metanfetamina.

Además, uniformados dicen que encontraron aproximadamente $2,000 en efectivo y aprendieron que Pacheco planeaba distribuir las drogas y poseía armas de fuego para promover su tráfico de drogas.